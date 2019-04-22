«Бедной» Соболь не удастся избежать неудобных вопросов после найденной у нее элитной недвижимости

Шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга» Дмитрий Синочкин рассказал ФАН, что покупка недвижимости в Москве и Подмосковье довольно востребована у людей, которые хотят сохранить свои средства.

При этом эксперт добавил, что из-за постоянного регулирования рынка недвижимости заработать на сдаче квартир в арену становится все сложнее. Потому приобретение жилья стоит рассматривать как эффективный способ сохранения сбережений, а не стабильный источник дохода.

Московский риэлтор Евгений Наумов, в свою очередь, отметил, что кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, скорее всего, оформила дорогостоящие объекты недвижимости на родственников. Таким образом, юрист ФБК попыталась ввести москвичей в заблуждение.

«Люди, стремящиеся во власть, могут скрывать свои реальные доходы и собственность, а избирателям говорить, что они, так же как все, ютятся в тесной квартирке где-нибудь на окраине. Раскрыть такой обман нетрудно, проанализировав, например, данные о доходах и имуществе родственников и ближайшего круга кандидата», - уверен риэлтор.

Ранее стало известно, что недвижимое имущество Любови Соболь оценивается в 51 миллион рублей. При этом юрист «ФБК» утверждает, что ее семья ютится в 38-метровой квартире в «хрущевке» на окраине города. Странно, учитывая тот факт, что на супруга Соболь Сергея Мохова записана 75-метровая квартира на Народной улице стоимостью 25 миллионов рублей.

Кроме того, муж Соболь имеет долю на земельный участок в Подмосковье площадью 2000 квадратных метров в селе Ивановское Дмитровского района Московской области. Едва ли на эти приобретения хватило бы зарплаты редактора малоизвестного журнала «Археология русской смерти».

Помимо прочего, на родственников юриста «ФБК» записаны 64-метровая квартира на 2-й Черногрязской улице в Москве, квартира в подмосковной Лобне, земельный участок площадью 800 квадратных метров в СНТ «Электрон» у деревни Большое Уварово под столицей.

Судя по источникам, находящимся в открытом доступе, Соболь зарабатывает 65 тысяч рублей в месяц. Как у нее появилась дорогостоящая недвижимость - загадка. Стоит отметить, что Соболь фигурировала в коррупционном скандале, связанным с Андреем Мищенковым, ее бизнес-партнером. А отец юриста ФБК Эдуард Феденев в свое время был замешан в мошенничестве на сумму 57 миллиардов рублей.

В преддверии выборов в Мосгордуму Соболь продолжает строить из себя «борца за правду» и не собирается рассказывать о своем многомиллионном состоянии. Но вряд ли юристу «ФБК» удастся избежать неудобных вопросов со стороны москвичей.