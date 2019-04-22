"Дачную амнистию" решено продлить до 1 марта 2020 года, передает РИА Недвижимость. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко на XVII Всероссийском съезде строительных саморегулируемых организаций.
По словам вице-премьера, это было решено сделать в связи с тем, что окончание "амнистии" уже начало отражаться на темпах жилищного строительства в регионах.
Зампред правительства отметил, что одновременно власти начнут разрабатывать программу поддержки индивидуального жилищного строительства. Ожидается, что новая программа будет готова к моменту окончания "дачной амнистии".
Отмечается, что в некоторых регионах доля ИЖС в структуре строительстве жилья превышает 60%. В частности, в центральной части России, в Белгородской и Липецкой областях.
"На свои дома люди берут всего 1% ипотечных кредитов, так как нет, по сути, залоговой базы", — подчеркнул Мутко.
Фото: m.yandex.ru
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