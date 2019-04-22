Франция планирует организовать международный конкурс на восстановление готического шпиля собора Парижской богоматери, пишет "Российская газета". Во время пожара в cоборе Парижской Богоматери сгорел и разрушился уникальный шпиль XIX века из дерева и свинца высотой 96 метров.
Отмечается, что уже собраны пожертвования на восстановление исторического памятника на сумму около миллиарда евро. Именно так эксперты оценивают предстоящие работы.
Меценатами выступили как крупные компании, так и тысячи обычных граждан. Власти Франции объявили, что готовы пойти на снижение налога для жертвователей. Те, кто внес до одной тысячи евро, могут рассчитывать на 75-процентные льготы. Если свыше этой суммы — 66 процентов. Для компаний законодательством предусмотрены налоговые льготы в размере 60.
Как сообщалось ранее, пожар в соборе Парижской богоматери начался вечером 15 апреля. Для борьбы с огнем 400 пожарным понадобилось около 12 часов. Пожар уничтожил знаменитый готический шпиль, а также большую часть кровли и часы. При этом пожарным удалось отстоять башни и фасад собора.
Предположительно, возгорание произошло из-за проблем с электрикой при проведении реставрационных работ на шпиле собора.
Фото: riafan.ru
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