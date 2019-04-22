Совокупный объем предложения аренды загородных коттеджей и дач в Подмосковье снизился на 18% по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость. Аналитики связывают это с общим падением интереса к летней аренде загородной недвижимости.
Как отмечают эксперты, по сравнению с докризисным периодом пятилетней давности отрицательная динамика спроса на аренду загородных домов составила 24%.
По прогнозам аналитиков компании, в текущем году в сегменте ожидается возвращение к среднестатистической норме спроса, сформировавшейся после 2014 года. По мнению некоторых экспертов, может случиться так, что граждане оценят плюсы экономного летнего отпуска в Подмосковье и вновь отдадут ему предпочтение на фоне общего роста цен и снижения платежеспособности населения.
Специалисты компании также представили рейтинг районов Подмосковья с преимущественным предложением лотов для загородного найма. Лидирующие позиции занимают Одинцовский, Истринский, Мытищинский и Красногорский.
В пяти территориальных единицах варианты аренды коттеджей или дач практически отсутствуют — это районы Лотошинский, Луховицкий, Озеры, Шатурский и Серебряно-Прудский.
Фото: cian.ru
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