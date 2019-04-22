Московские новостройки стали чаще покупать на стадии котлована

В Москве и Московской области покупатели жилья все чаще отдают предпочтение проектам на нулевом этапе строительства, пишет "Коммерсант". Эксперты это связывают с обязательным для застройщиков переходом на эскроу-счета и ростом цен на новостройки.



Побывать в своей квартире ещё на стадии котлована теперь возможно

Как отмечают аналитики, с января по март текущего года на долю сделок с новостройками на этапе котлована пришлось 40% заключенных в границах столицы договоров долевого участия (ДДУ). Это на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Подмосковье на нулевую стадию строительства в первом квартале пришлось 34% ДДУ против 30% в 2018 году.

В столице за год средняя цена строящегося жилья увеличилась на 10%, до 187,1 тыс. руб. за "квадрат". На рынок также вернулись инвестиционные сделки, за год их доля выросла с 6% до 10%, отмечают эксперты.

Как сообщалось ранее, с 1 июля 2019 года застройщики должны перечислять привлекаемые средства граждан в уполномоченные банки на эскроу-счета. Они не смогут забрать деньги до того, как покупатели получат квартиры. Строительство будет вестись на банковские кредиты.

Фото: gazeta.bn.ru

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