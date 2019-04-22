Москвичи взяли рекордное количество ипотечных кредитов

По итогам I квартала 2019 года в Москве зарегистрировано 20,3 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, информирует РБК. Это на 26% больше, чем за первые три месяца прошлого года.



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По данным столичного Управления Росреестра, в марте текущего года в столице было заключено 7,8 тыс. сделок по ипотечным договорам. Это на 12% больше февраля (7,0 тыс.) и на 18% больше, чем в марте 2018-го (6,6 тыс.). Эксперты отмечают, что такой рост является для столичного мегаполиса рекордным и нетипичным.

По словам главы Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, общее количество заключенных в столице ипотечных сделок с января по март текущего года увеличилось более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средние ставки предложения 15 крупнейших ипотечных кредиторов в России в марте 2019 года составили на новостройки 10,54%. На вторичном рынке — 10,66%.По прогнозам аналитиков, уже во втором полугодии ставки по ипотеке начнут снижаться. К концу года они могут опуститься ниже 10%.

Фото: realty.rbc.ru

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