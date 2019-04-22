Улицы Москвы и Санкт-Петербурга становятся менее привлекательными для арендаторов торговой недвижимости, пишет "Коммерсант". Вакантность стрит-ритейла выросла в обеих столицах.
Как отмечают эксперты, незначительную, но стабильно негативную динамику показывает Москва. В то же время в Санкт-Петербурге речь идет о массовом закрытии ресторанов и кафе. Арендаторы стали чаще присматриваться к большим торговым центрам.
Сообщается, что по итогам первого квартала вакантность помещений стрит-ритейла в Москве достигла 6%. Самый высокий уровень вакантности сейчас отмечается на Бульварном кольце. Там пустуют 7,8% торговых помещений.
По итогам первого квартала самое резкое сокращение числа свободных помещений продемонстрировал Столешников переулок. В настоящее время здесь пустуют 5,5% площадей.
Самыми активными арендаторами помещений стрит-ритейла по-прежнему остаются предприятия общественного питания. На них приходится 42% сделок в сегменте. 63% открывающихся заведений формируют кафе и рестораны, 18% занимают бары, 13% — кофейни.
По данным экспертов, в Санкт-Петербурге в первом квартале закрылись 53 ресторана и кафе. Доля вакантных площадей в центре города достигла рекордных 8%.
Фото: magazinmagazinov.ru
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