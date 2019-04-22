В столице крупнейшей экономики еврозоны, Германии, назревает жилищный кризис, пишет "Коммерсант". Цены на аренду жилья в Берлине в последние годы стали резко расти. За последние десять лет они увеличились более чем вдвое.
Наблюдатели отмечают, что тысячи берлинцев уже не раз выходили на акции протеста и требовали национализации жилья, которым владеют крупнейшие управляющие компании.
В начале апреля в Берлине прошли многотысячные митинги под лозунгами "Арендная борьба — классовая борьба" и "Мое будущее? Спать под мостом". Подобные митинги идут в столице Германии не первый год, пишет газета.
По данным аналитиков, за последние десять лет стоимость аренды жилья в Берлине выросла с €5,6 за квадратный метр в месяц в 2008 году до €11,4 в прошлом году.
Такой рост связывают прежде всего с притоком людей в Берлин. Ежегодно сюда приезжает около 40 тыс. новых жителей.
Сейчас население города составляет около 3,5 млн человек. По прогнозам, к 2025 году оно может преодолеть отметку 4 млн. Почти 85% жителей города снимает жилье в аренду.
Фото: kommersant.ru
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