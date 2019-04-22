Дом булгаковского Мастера в центре Москвы отреставрируют

В Москве отреставрируют особняк Волконской - фон Мекка в Чистом переулке, сообщает портал столичной мэрии. В этом доме, по версии исследователей творчества Михаила Булгакова, снимал квартиру один из главных героев романа "Мастер и Маргарита".



Что посмотреть на выставке «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова» / Новости от 16.01.2019 15:34

Последняя реставрация здания проводилась тридцать лет назад. В настоящий момент штукатурка на фасадах потрескалась, кирпичная кладка фундамента местами разрушилась. Деревянные ограждения балкона прогнили.

Реставрация дома уже началась. Укреплен фундамент, восстановлены утраченные части лепнины.

По мнению искусствоведов, сам Булгаков недолгое время жил в Чистом переулке вместе с женой Любовью Белозерской. Именно здесь он написал повесть "Роковые яйца" и пьесу "Дни Турбиных".

Отмечается, что одноэтажный каменный особняк выполнен в стиле ампир. Он был возведен в 1821 году. В 1843 году его фасад серьезно изменился: убрали лепной декор, оконные проемы мезонина и первого этажа переделали в дверные.

В 1896 году особняк приобрела семья железнодорожных магнатов фон Мекк. К второй половине XX века здание пришло в запустение. только в 1980-е годы прошла его первая реставрация.

Фото: vmo24.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Из дома Булгакова похищен служебный кот Бегемот

На Украине Пушкина и Булгакова назвали плагиатчиками

На Патриарших появится бронзовый Булгаков с папиросой