Росреестр и Федеральная кадастровая палата собираются запустить IT-платформу "Доверительное управление недвижимостью", пишет "Комсомольская правда".
Отмечается, что смысл проекта — обеспечить связь между продавцом и покупателем, арендатором и арендодателем напрямую. А также повысить правовую защищенность обеих сторон и упростить заключение сделок.
В рамках проекта в первую очередь заработает сервис для аренды жилья в Крыму. В будущей IT-платформе одним из пилотных должен стать сервис аренды жилья. В первую очередь для отдыха и путешествий в Крыму.
Сообщается, что сервис может заработать уже к концу 2019 года. Он станет аналогом известного международного интернет-сервиса по аренде жилья Airbnb. Этот сервис в Крыму не работает с 2015 года.
Помимо этого, на полуострове с ограничениями функционирует другой известный сервис бронирования — Booking. com. Но забронировать через него отель или апартаменты в Крыму можно, только указав, что путешествуешь не с целью отдыха или туризма.
Фото: crimea.ria.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Крыму и Севастополю продлят федеральную целевую программу
Цены на жилье в Крыму снизятся из-за доступной ипотеки и Крымского моста - прогноз
|Использование счетов эскроу позволит взять под контроль 67 новостроек Крыма
Глава Крыма: об итогах Ялтинского форума узнает большая часть мира
Ученые из Института солнечно-земной физики обнаружили новый маневрирующий спутник с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Около 70% жителей России положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина. Уровень одобрения достиг максимального показателя за все годы исследований.
Визит президента Эстонии в Москву вызвал реакцию в Литве, где 12 мая должны состоятся президентские выборы. Один из кандидатов высоко оценил эту встречу.