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Источник Правда.Ру

В Крыму запустят сервис по аренде жилья﻿

Недвижимость

Росреестр и Федеральная кадастровая палата собираются запустить IT-платформу "Доверительное управление недвижимостью", пишет "Комсомольская правда".


Стоит ли ехать отдыхать в Крым?

Отмечается, что смысл проекта — обеспечить связь между продавцом и покупателем, арендатором и арендодателем напрямую. А также повысить правовую защищенность обеих сторон и упростить заключение сделок.

В рамках проекта в первую очередь заработает сервис для аренды жилья в Крыму. В будущей IT-платформе одним из пилотных должен стать сервис аренды жилья. В первую очередь для отдыха и путешествий в Крыму.

Сообщается, что сервис может заработать уже к концу 2019 года. Он станет аналогом известного международного интернет-сервиса по аренде жилья Airbnb. Этот сервис в Крыму не работает с 2015 года.

Помимо этого, на полуострове с ограничениями функционирует другой известный сервис бронирования — Booking. com. Но забронировать через него отель или апартаменты в Крыму можно, только указав, что путешествуешь не с целью отдыха или туризма.

Фото: crimea.ria.ru

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