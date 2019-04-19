Пожар в соборе Парижской Богоматери мог начаться из-за компьютерного сбоя, передает "Интерфакс".
Настоятель собора архипресвитер Патрик Шове заявил, что компьютерный сбой мог стать главной причиной пожара. Однако он не уточнил, о каком именно компьютере идет речь и какой сбой он имеется в виду.
"Возможно, мы узнаем, что произошло, через два-три месяца", — сказал священнослужитель.
Ранее сообщалось, что причиной пожара, возможно, сбыло короткое замыкание. О намеренном поджоге полиция не заявляла. Сотрудников собора и реставраторов допрашивают.
До этого сообщалось, что предполагаемая причина пожара может быть связана с реставрационными работами, начавшимися несколько месяцев назад. Вокруг памятника архитектуры были возведены строительные леса высотой около 100 метров.
Фото: russian.rt.com
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