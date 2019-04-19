Степные пожары перешли на поселения в Забайкальском крае. Уничтожено более 70 жилых домов. Сообщается как минимум о пяти пострадавших, сообщает "Интерфакс". В Балейском районе огонь охватил село Унда, пострадало не менее восьми домов.
Всего, по предварительным данным, степными пожарами в Забайкальском крае уничтожено 70 жилых домов.
Помимо этого, пожары отмечены в районе Краснокаменска и села Токчин, где сгорели чабанские стоянки и погиб скот.
В ГУ МЧС по Забайкалью сообщили, что действующий в Забайкалье сильный ветер может еще больше осложнить обстановку с пожарами.
Для того, чтобы предотвратить наступление чрезвычайной ситуации в полную боевую готовность приведены силы спасательных служ.б
Отмечается, что для борьбы с пожарами в шести районах края привлечено 427 человек и 58 единиц техники.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил организовать работу по оказанию неотложной помощи населению, чье имущество пострадало в результате пожаров. Погорельцев эвакуируют в санатории и школы края.
Фото: ntv.ru
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