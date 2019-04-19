Больше всего договоров долевого участия заключено в Новой Москве, Западном и Северо-Восточном столичных округах. Наибольшая доля сделок с квартирами в новостройках была заключена в Новой Москве, информирует РБК.
По итогам первого квартала 2019 года на Троицкий и Новомосковский округа пришлось 33% всех зарегистрированных в столице сделок с новостройками.
Сообщается, что подобную статистику по округам Москвы Росреестр предоставляет впервые. Также в тройку лидеров попали Западный и Северо-Восточный административные округа. Там было зарегистрировано соответственно 13% и 12% всех продаж в столичных новостройках за первые три месяца текущего этого года. За ними следуют Северный (11%) и Юго-Восточный (9%) округа.
Меньше всего в первом квартале покупали жилье в новостройках Юго-Западного административного округа столицы — 1%.По данным Росреестра, в общей сложности с начала года в столице, было зарегистрировано 25 тыс. ДДУ. Это на четверть больше, чем в первом квартале прошлого года.
Фото: vsenovostroyki.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Продажи в новостройках Москвы выросли на четверть
12 советов покупателям жилья в новостройках
Новостройки Крыма подорожали на 6%
В новостройках Москвы удвоилось количество низколиквидных квартир
Ученые из Института солнечно-земной физики обнаружили новый маневрирующий спутник с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Около 70% жителей России положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина. Уровень одобрения достиг максимального показателя за все годы исследований.
Визит президента Эстонии в Москву вызвал реакцию в Литве, где 12 мая должны состоятся президентские выборы. Один из кандидатов высоко оценил эту встречу.