Новая Москва лидирует по количеству продаж в новостройках

Больше всего договоров долевого участия заключено в Новой Москве, Западном и Северо-Восточном столичных округах. Наибольшая доля сделок с квартирами в новостройках была заключена в Новой Москве, информирует РБК.



Названы адреса самого дорогого жилья в Москве / Новости от 03.01.2019 11:40

По итогам первого квартала 2019 года на Троицкий и Новомосковский округа пришлось 33% всех зарегистрированных в столице сделок с новостройками.

Сообщается, что подобную статистику по округам Москвы Росреестр предоставляет впервые. Также в тройку лидеров попали Западный и Северо-Восточный административные округа. Там было зарегистрировано соответственно 13% и 12% всех продаж в столичных новостройках за первые три месяца текущего этого года. За ними следуют Северный (11%) и Юго-Восточный (9%) округа.

Меньше всего в первом квартале покупали жилье в новостройках Юго-Западного административного округа столицы — 1%.По данным Росреестра, в общей сложности с начала года в столице, было зарегистрировано 25 тыс. ДДУ. Это на четверть больше, чем в первом квартале прошлого года.

Фото: vsenovostroyki.ru

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