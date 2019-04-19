Осенью правительством России может быть принято решение о продлении федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма после 2022 года, сообщает "Интерфакс".
Как заявил вице-премьер Дмитрий Козак, несмотря на огромные объемы федерального финансирования и масштабы решаемых в рамках ФЦП задач, принято решение о реализации дополнительных мерах по дальнейшему развитию Крыма.
По словам Дмитрия Козака, уже введены в эксплуатацию ключевые инфраструктурные объекты полуострова. Это электросетевой энергомост, Симферопольская и Севастопольская теплоэлектростанции, магистральный газопровод. А также более 70 объектов социальной сферы.
Вице-премьер подчеркнул, что в целом предложения уже сформированы.
Ранее сообщалось, что крымская ФЦП была принята правительством в августе 2014 года. Она была рассчитана до 2020 года. В сентябре прошлого года программа была продлена до 2022 года. Расходы на нее выросли почти на 5% (до 877,8 млрд рублей).
Фото: tvk6.ru
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