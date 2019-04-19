Скорость продаж вторичного жилья в регионах Российской Федерации выросла более чем в 2,5 раза, сообщает РИА Недвижимость. Наиболее активными покупателями оказались жители Владикавказа, Читы и Кургана.
Как отмечают эксперты, первое место по росту активности покупателей занял Владикавказ. В этом городе объявления о продаже вторички стали закрываться на 88% быстрее. В частности, в начале марта 2019 года на это уходило всего 15 дней вместо 129 в январе 2018-го.
На втором месте по скорости проведения сделок по продаже "вторички" стоит Чита (до 25 дней).
Почетное третье место занимает Курган (до 30 дней).
Дольше всего проходят сделки в жильем в Подольске — 35 дней. Далее следуют Грозный (33 дня), Сочи и Вологда.
Как сообщалось ранее, в среднем по России наблюдался росте цен на вторичное жилье. Положительная ценовая динамика была отмечена в 80 российских регионах. Лидерами по росту цен на "вторичку" стали Татарстан, Сахалинская область и Ставрополье.
Фото: papahastories.ru
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