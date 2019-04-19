Система городского велопроката в Москве претерпит изменения, сообщает ТАСС. В скором времени велосипеды можно будет оставлять не только на станциях проката, но и на специальных парковках.
Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, нынешняя модель сервиса начинает изживать себя. Станции велопроката функционируют хорошо. Однако у них высокая стоимость и дорогое обслуживание. Размещение требует много времени. К тому же не везде есть свободные площадки.
По словам градоначальника, как правило станции проката находятся в отдалении от потенциальных пользователей.
Оно отметил, что в некоторых городах мира развивается альтернативная модель - бесстанционный прокат. В этом случае велосипед можно оставить в любом месте, заблокировав с помощью электронного замка. Но на практике не все так просто.
Бесстанционный прокат приведет к тому, что площади у станций метро, центральные улицы, входы университеты и крупные бизнес-центры будут захламлены тысячами брошенных велосипедов.
По мнению мэра, более перспективной модель сервиса, когда велосипед можно оставить, прикрепив специальным замком к специальной городской велопарковке.
Как сообщалось ранее, в прошлом году в городском прокате работало 4 120 велосипедов и 430 станций. Общее число поездок превысило 4,25 млн. Среднее время составило 21 минуту. Каждым велосипедом пользовались в среднем шесть раз в день.
Фото: vladtime.ru
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