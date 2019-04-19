Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает необходимым проработать единую федеральную схему обращения с отходами, сообщает "Интерфакс".
Как заявил чиновник, при реализации "мусорной реформы" нужно обращать внимание на опыт зарубежных коллег.
"Нужна единая федеральная схема обращения с отходами, над чем нам предстоит очень серьезно поработать", — подчеркнул министр, выступая на экологическом форуме "Единой России" "Чистая страна".
Он отметил, что необходимо смотреть лучшие практики и подбирать то, что подходит для страны с такой непростой по размерам, по территориям, по разным климатическим зонам.
В частности, в районе границы с Башкирией есть вопросы, когда приходится мусор возить на довольно-таки большие расстояния внутрь Челябинской области.
Как сообщалось ранее, "Единая Россия" предложила Минприроды создать единую государственную систему учета ТКО. А также утвердить требования к разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами.
По мнению авторов проекта, эти требования будут давать полную информацию о накоплении, утилизации, переработке отходов и помогут регионам вводить мощности по мусоропереработке с учетом логистики перемещения отходов.
Фото: xlom.ru
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