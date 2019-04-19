Власти готовят запрет на продажу квартир, полученных взамен аварийного жилья

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин сообщил о подготовке законопроекта, запрещающего перепродажу квартир, полученных по программе расселения аварийного жилья. Документ будет готов в июле текущего года
"Если говорить откровенно, это, по сути дела, спекуляция", — так охарактеризовал факты перепродажи Сергей Степашин в интервью карельскому интернет-изданию "Республика".
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков обратил внимание, что на продажу выставляется примерно треть всех выделенных переселенцам из аварийного жилья квартир.
По словам Степашина, жилье для переселения будет выделяться по договору социального найма. В дальнейшем в таких случаях квартиры нуждающимся гражданам будут предоставляться в аренду, но произойдет это не скоро. "Пока будем жить по-старому", — обещал Сергей Степашин.
Как сообщала "Правда.Ру", на расселение аварийного жилья правительство России намерено направить 500 млрд рублей.
Источник фото: wikimedia.org
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