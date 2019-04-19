В России готовится реформа похоронного дела

Минстрой России подготовил законопроект "О похоронном деле", согласно которому в стране могут появиться частные кладбища, пишет "Российская газета". Новые кладбища будут созданы на основе государственно-частного партнерства.



Электронная карта кладбищ появилась в России

Сообщается, что у частных кладбищ будет частный оператор. Он будет получать прибыль за оказанные услуги. Причем оказывать ритуальные услуги смогут только те компании, с которыми заключены соглашения.

По мнению авторов законопроекта, новая система организации похоронного дела сможет устранить грубые нарушения на рынке ритуальных услуг. Такие услуги смогут только те компании, которые внесены в региональный реестр.

Помимо этого, законопроектом предлагается запретить медицинским организациям готовить умерших к захоронению. Отмечается. Что ритуальные бюро не смогут оказывать услуги и организовывать выставки и продажу похоронных принадлежностей на территории медицинских учреждений. За такие нарушения фирмы будут исключаться из реестра.

Также законодательная новелла также запретит передавать информацию об умерших третьим лицам.

Фото: granit. biz.ua

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