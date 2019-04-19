Использование счетов эскроу позволит взять под контроль 67 новостроек Крыма﻿

Использование счетов эскроу, через которые будут обязаны работать застройщики по договорам долевого строительства, позволит контролировать работы по 132 многоквартирным домам в Крыму общей стоимостью 15,5 млрд рублей, передает ТАСС.



Дорогами Крыма

Как заявил вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов, общая площадь крымских новостроек составляет 942 тыс. кв. м. Сумма денежных средств, подпадающих под региональный государственный контроль, составляет 15,5 млрд рублей.

Сегодня под действие закона, а, значит, и поправок о счетах эскроу, попадают 67 проектов. То есть 132 многоквартирных дома. Их строят 30 компаний. При этом более половины из них (42 проекта) готовы более чем на 30%.

Напомним, что с 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности напрямую привлекать деньги дольщиков. Средства граждан будут храниться на эскроу-счетах. Воспользоваться ими застройщики смогут только после сдачи объекта. Само строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Фото: agentstvo3d.ru

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