Продажи в новостройках Москвы выросли на четверть

Число зарегистрированных ДДУ выросло в первом квартале 2019 года на четверть, информирует РИА Новости. Росреестр зарегистрировал 19 803 договора долевого участия на жилье против 15 900 ДДУ в первом квартале прошлого года.



Из бараков — в новостройки: реален ли переезд?

Сообщается, что существенный рост демонстрирует и рынок нежилой недвижимости. В январе-марте зафиксировано 5 748 ДДУ — на 24% больше, чем в 2018 году (4 640 ДДУ). Причем еще два года назад за этот период было зарегистрировано в 1,7 раза меньше договоров долевого участия.

В марте на рынке жилья столичный Росреестр зарегистрировал 7 202 ДДУ. По сравнению с мартом прошлого года показатель 2019 года увеличился на 30%.

Более выраженную динамику в месячном выражении показал первичный рынок нежилой недвижимости. В марте зарегистрировано на 17% больше ДДУ, чем в феврале. По сравнению с мартом прошлого года показатель вырос в 1,5 раза.

По мнению аналитиков, данные о количестве зарегистрированных ДДУ говорят о стабильном спросе на новостройки в начале 2019 года. Во многом это объясняется ожиданием предстоящей реформы долевого строительства.

Фото: mesto.ru

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