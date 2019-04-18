Цены на жилье в Крыму могут несколько снизиться на фоне запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту, поставки по которому существенно удешевят строительные материалы на полуострове, информирует ТАСС.
С таким прогнозом выступил председатель совета директоров Российского национального коммерческий банка (РНКБ) Михаил Якунин в ходе Ялтинского международного экономического форума. На цены повлияет и доступная ипотека.
По словам Михаила Якунина, РНКБ намерен в 2019 году открыть первый центр по выдаче ипотечных кредитов. Он будет работать в формате "единого окна". Концепцию центра такова, что клиент не только сможет подобрать себе квартиру и оформить ипотеку за одно посещение, но в том числе подобрать себе мебель и даже компанию, которая сделает дизайн квартиры.
Как сообщалось ранее, РНКБ — системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием. В регионе установлено более 800 банкоматов, свыше 14 тыс. платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания.
В настоящее время на полуострове нет крупных российских банков.
Фото: primechaniya.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Жители сибирских регионов присматриваются к жилью в Крыму
Глава Крыма: об итогах Ялтинского форума узнает большая часть мира
Россия не будет выплачивать "Укрнафте" компенсацию за крымские заправки
Пять лет Крыма в России: почему жизнь не очень?
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
При варикозном расширении вен человек, как правило, обречен либо на ношение компрессионного трикотажа, либо на операцию по удалению и шунтированию поврежденных участков сосудов. Между тем существуют более мягкие способы предупреждения и лечения варикоза. О них "Правде.Ру" рассказал фитолог Андрей Заломленков.
Порошенко и Зеленский не намерены дебатировать на стадионе, а украинская полиция не способна справиться с экстремистами, считает экс-силовик Александр Михайлов.