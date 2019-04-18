Цены на жилье в Крыму снизятся из-за доступной ипотеки и Крымского моста — прогноз

Цены на жилье в Крыму могут несколько снизиться на фоне запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту, поставки по которому существенно удешевят строительные материалы на полуострове, информирует ТАСС.



Стоит ли ехать отдыхать в Крым?

С таким прогнозом выступил председатель совета директоров Российского национального коммерческий банка (РНКБ) Михаил Якунин в ходе Ялтинского международного экономического форума. На цены повлияет и доступная ипотека.

По словам Михаила Якунина, РНКБ намерен в 2019 году открыть первый центр по выдаче ипотечных кредитов. Он будет работать в формате "единого окна". Концепцию центра такова, что клиент не только сможет подобрать себе квартиру и оформить ипотеку за одно посещение, но в том числе подобрать себе мебель и даже компанию, которая сделает дизайн квартиры.

Как сообщалось ранее, РНКБ — системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием. В регионе установлено более 800 банкоматов, свыше 14 тыс. платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания.

В настоящее время на полуострове нет крупных российских банков.

Фото: primechaniya.ru

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