Действие разрешения на бесплатную парковку в столице будет продлено с одного до трех лет для многодетных семей, передает ТАСС. Об этом написал столичный мэр Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, начиная с этого лета московские многодетные семьи смогут оформить разрешение на бесплатную парковку машины сразу на 3 года.
Отмечается также, что ранее срок этого парковочного разрешения для многодетных семей ограничивался только одним годом.
Сообщается, подать соответствующее заявление онлайн можно будет с июня текущего года.
Сейчас платная парковка действует в столичном мегаполисе более чем на 1 тыс. улиц. В городе обустроено более 80 тыс. парковочных мест.
Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 до 380 рублей. Общая сумма средств, собранных за платную парковку в столице с 1 ноября 2012 года составила порядка 23 млрд рублей. Они переданы на благоустройство города.
Фото: vedomosti.ru
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