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Бизнес России готов подключиться к восстановлению Нотр-Дама — Путин﻿

Недвижимость

За пожаром в соборе Парижской Богоматери во Франции наблюдали все россияне. Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании готовы подключиться к восстановлению собора.


Шпиль Нотр-дам де Пари рухнул из-за пожара / Новости от 15.04.2019 21:03

Агентство РИА Новости сообщает о том, что на встрече с представителями французского бизнеса российский президент подтвердил готовность россиян помочь Франции. Владимир Путин выразил слова сожаления по поводу трагедии во Франции в связи с пожаром в соборе Парижской богоматери.

Глава российского государства отметил, что ему известно о готовности французского бизнеса помочь в восстановлении собора. "Мне известно также, что те российские компании, которые работают с французскими партнерами тоже готовы присоединиться", — сказал президент.

Как сообщалось ранее, крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в понедельник вечером. В результате обрушился шпиль собора. Повреждены несущие конструкции здания. К счастью, уцелели главные произведения искусства и хранившиеся в соборе реликвии.

Фото: bbc.com

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Темы собор путин объект бизнес франция нотр-дам президент реставрация недвижимость
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