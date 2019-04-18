Дагестан решил отцифровать свои границы с Чечней и Калмыкией

Власти Дагестана заказали аэрофотосъемку границ с Чечней, Ставропольем и Калмыкией, информирует РИА Новости. Максимальная стоимость контракта оценивается в 2,8 миллиона рублей.



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Работы будут проведены по оказанию услуги по выполнению цифровой аэрофотосъемки земельных участков на территории региона, находящихся на границе Республики Дагестан с Чеченской Республикой, Ставропольским краем и республикой Калмыкия, с применением беспилотных летательных аппаратов, говорится в заявке на портале госзакупок.

Сообщается, что выполнить работы планируется до конца июля. В конце апреля будет утвержден исполнитель предстоящих работ по аэрофотосъемке дагестанских границ.

Накануне власти Дагестана подтвердили информацию о приостановке всех работ по внесению в единый госреестр недвижимости сведений о границах между Чечней и Дагестаном.

Как сообщалось ранее, в начале года власти двух регионов создали рабочую группу, которая будет в течение года заниматься решением вопросов фиксации границ.

Фото: glide.ru

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