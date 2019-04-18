Все сделки с недвижимостью переведут на IT-платформу﻿

Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой создаст IT-платформу для совершения различных операций с недвижимостью, информирует "Интерфакс". Планируется, что на ее базе появится комплекс сервисов при совершении операций с недвижимостью: купле-продаже, аренде. А также оплате налогов.



Купить, чтобы сдать: тенденции рынка недвижимости России и СНГ / Новости от 24.09.2018 18:20

По словам главы ведомства Виктории Абрамченко, в настоящее время необходима IT-платформа, которая обеспечит прямую коммуникацию между продавцом и покупателем, арендатором и арендодателем. Такая платформа создаст возможность свободного выбора объектов, упростит процедуру заключения сделок, повысит правовую защищенность участников рынка, а в конечном счете — его инвестиционную привлекательность.

Отмечается, что платформа будет содержать сервисы подтверждения права собственности арендодателя или продавца на объект недвижимости. А также проверки платежеспособности арендатора и покупателя. Помимо этого, платформа обеспечит расчет налогооблагаемой базы при сдаче недвижимости в аренду.

Сообщается, что в будущей IT-платформе одним из пилотных должен стать сервис аренды жилья. В первую очередь для отдыха и путешествий в Крыму.

Фото: devionity.com

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