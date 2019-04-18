Проект "городская электричка" подготовлен для 20-ти городов России

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) прорабатывает возможность реализации проекта "городская электричка" в российских регионах, информирует "Интерфакс". Запросы по внедрению проекта поступили из 20 городов страны.



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Отмечается, что в настоящее время "городские электрички" запущены, помимо Москвы, еще в десяти городах: Красноярске, Екатеринбурге, Уфе, Тамбове, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Воронеже, Казани и Ярославле.

По словам начальника центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО "РЖД" Алексея Белянкина, запросы по развитию "городской электрички" подали еще 20 городов.

"На сегодняшний день самый серьезный для развития проект — это был бы Новосибирск", — подчеркнул А. Белянкин.

Сообщается также, что к 2025 году РЖД планируют запустить проект "городская электричка" еще в семи городах.

Ранее сообщалось, что для распространения этого проекта в других регионах России пригородные компании должны инициировать обсуждение этого вопроса на уровне правительств субъектов федерации.

Фото: arbuztoday.ru

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