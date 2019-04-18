Депутаты, сенаторы, чиновники и другие категории россиян, которым запрещено иметь активы за границей, должны будут в течение 6 месяцев со дня вступления в права наследования отказаться от этого наследства, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект подготовлен депутатами Госдумы.
Сообщается, что в настоящее время чиновникам запрещено открывать и иметь счета или вклады в зарубежных банках. Помимо этого, им запрещается владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Тем не менее, могут возникать случаи, когда денежные средства, ценности в банках иностранных государств и иные финансовые инструменты оказываются в их владении. В частности, в случае вступления в наследство.
По Гражданскому кодексу Российской Федерации отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства. Или по месту нахождения недвижимого имущества.
Фото: nan-news.ru
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