Депутатов и чиновников обяжут отказываться от наследства за рубежом

Депутаты, сенаторы, чиновники и другие категории россиян, которым запрещено иметь активы за границей, должны будут в течение 6 месяцев со дня вступления в права наследования отказаться от этого наследства, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект подготовлен депутатами Госдумы.



Генпрокуратура сможет проверять наличие счетов за рубежом у чиновников / Новости от 30.01.2019 13:43

Сообщается, что в настоящее время чиновникам запрещено открывать и иметь счета или вклады в зарубежных банках. Помимо этого, им запрещается владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Тем не менее, могут возникать случаи, когда денежные средства, ценности в банках иностранных государств и иные финансовые инструменты оказываются в их владении. В частности, в случае вступления в наследство.

По Гражданскому кодексу Российской Федерации отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства. Или по месту нахождения недвижимого имущества.

Фото: nan-news.ru

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