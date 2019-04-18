Заборы вокруг газонов в столичных дворах и на улицах постепенно будут убирать, информирует "Интерфакс".
По словам заместителя столичного мэра Петра Бирюкова, столичные власти определились со своей позицией по этому поводу.
"Останутся только заграждения в рамках требований правил дорожного движения. А также безопасности населения. Где-то у переходов и особо опасных мест", — подчеркнул Петр Бирюков.
По мнению столичных властей, в прежние времена заборы на газонах ставились для защиты от автолюбителей, паркующих машины на газонах.
Настоящее время нормативно-правовая и административная база позволяет к таким нарушителям применять штрафные санкции. В результате стало намного меньше нарушителей, заезжающих на газон.
"Не здорово, когда город разрезан на кусочки отдельными заборчиками. Их надо содержать, они ломаются, создают неприглядный вид, сокращая пространство, поэтому мы от них потихонечку отказываемся", - отметил заммэра.
Фото: berdsk.bezformata.com
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