Столичный рынок элитных апартаментов увеличился в 20 раз

За последние десять лет рынок апартаментов столичного мегаполиса вырос в 20 раз, говорится в исследовании компании Savills. Самые маленькие апартаменты, находящиеся в настоящее время в продаже, имеют площадь 16 кв.м. Самые большие достигают 1 тыс. кв.м.



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Как отмечают эксперты, в 2008 году в столице во всех проектах насчитывалось около 1000 дорогих апартаментов. С 2008 по 2018 годы девелоперы вывели на рынок более 20 тысяч лотов суммарной площадью около 1,7 млн кв. метров.

Уточняется, что больше всего апартаментных комплексов представлено в центре столицы. В настоящее время здесь в продаже находится 55 апартаментных проектов. В них экспонируется 5000 лотов.

По данным аналитиков, в 2018 году на покупку апартаментов в центре столицы покупатели потратили 35 млрд рублей. Всего было продано 1140 апартаментов.

Самый доступный по цене лот предлагается за 3,2 млн рублей. Самый дорогой - за 2 млрд. рублей.

Фото: lenta.ru

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