Отопление в московских квартирах и нежилых зданиях отключат в конце апреля — начале мая, информирует "Интерфакс". Это будет зависеть от среднесуточной температуры.
По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, ориентировочно это будут последние числа апреля — первые числа мая.
"Как только средняя температура воздуха будет плюс 8 и выше в течение пяти суток, мы приступим к отключению тепловой энергии", — подчеркнул Петр Бирюков.
Он отметил, что отопление в московском мегаполисе в текущий сезон включили 25 сентября прошлого года.
"В этом году мы также будем готовы к этому сроку. Дата начала подачи тепловой энергии будет зависеть от погоды", - заявил чиновник. Если температура наружного воздуха составляет ниже 8 градусов пять дней, тепло начнут подавать в жилые дома.
Как сообщалось ранее, в других регионах России при устойчивой тёплой погоде вопрос об отключении централизованного отопления в жилых домах также решают местные власти, которые устанавливают график по городам.
Фото: msk.kp.ru
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