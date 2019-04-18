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Источник Правда.Ру

Отопительный сезон в Москве завершится в конце апреля﻿

Недвижимость

Отопление в московских квартирах и нежилых зданиях отключат в конце апреля — начале мая, информирует "Интерфакс". Это будет зависеть от среднесуточной температуры.


Минстрой предлагает устанавливать в квартирах индивидуальные счетчики тепла. Некоторые петербуржцы уже опробовали систему / Новости от 18.10.2018 11:45

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, ориентировочно это будут последние числа апреля — первые числа мая.

"Как только средняя температура воздуха будет плюс 8 и выше в течение пяти суток, мы приступим к отключению тепловой энергии", — подчеркнул Петр Бирюков.

Он отметил, что отопление в московском мегаполисе в текущий сезон включили 25 сентября прошлого года.

"В этом году мы также будем готовы к этому сроку. Дата начала подачи тепловой энергии будет зависеть от погоды", - заявил чиновник. Если температура наружного воздуха составляет ниже 8 градусов пять дней, тепло начнут подавать в жилые дома.

Как сообщалось ранее, в других регионах России при устойчивой тёплой погоде вопрос об отключении централизованного отопления в жилых домах также решают местные власти, которые устанавливают график по городам.

Фото: msk.kp.ru

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Темы дом объект сезона отопление недвижимость квартира в Москве
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