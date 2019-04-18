Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло в 1,2 раза за первый квартал года, информирует РИА Недвижимость. Количество зарегистрированных договоров купли-продажи (мены) жилья достигло 35 тысяч.
Как отмечают эксперты, это в 1,2 раза (+17%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (30 тыс). По данным столичного Росреестра, число регистрационных действий на вторичном рынке жилья увеличилось и в месячном выражении.
В марте ведомством зафиксировано 13 130 переходов прав по договорам купли-продажи. Это на 8% выше февральского показателя (12 197) и на 13% больше, чем годом ранее (11 654).
По словам главы московского управления Росреестра Игоря Майданова, в прошлом году наблюдалась аналогичная картина.
"Из-за невысокого январского спроса на покупку недвижимости, динамика роста в феврале традиционно наиболее выраженная, чем в марте", — подчеркнул чиновник.
Фото: estate.pravda.ru
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