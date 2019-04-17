Жерар Депардье решил продать свою виллу в Бельгии

Известный французский актер Жерар Депардье продает за 800 тысяч евро принадлежащую ему виллу "Белое облако" в селении Нешэн на границе Бельгии с Францией, сообщает РИА Новости.



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Актер уже выставлял дом на продажу в 2018 году. Но потом по какой-то причине передумал расставаться с собственностью.

Сообщается, что французский актер хочет избавиться от недвижимости, приобретенной в 2012 году, и где он организовал шумное новоселье.

Известно, что жилая площадь "Белого облака" составляет 350 квадратных метров. В доме шесть спален и ванных комнат. Общая площадь земельного участка, на котором стоит вилла, - 1,03 гектара.

Как сообщалось ранее, в конце 2012 года Жерар Депардье, возмущенный планами правительства Франции увеличить "налог для богатых" до 75%, заявил о намерении отказаться от французского гражданства. Примерно в это время он купил дом в местечке Нешэн, расположенном во франкоговорящей валлонской коммуне Эстемпьюи.

Именно от этой недвижимости актёр и решил наконец-то избавиться.

Фото: iz.ru

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