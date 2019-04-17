Известный французский актер Жерар Депардье продает за 800 тысяч евро принадлежащую ему виллу "Белое облако" в селении Нешэн на границе Бельгии с Францией, сообщает РИА Новости.
Актер уже выставлял дом на продажу в 2018 году. Но потом по какой-то причине передумал расставаться с собственностью.
Сообщается, что французский актер хочет избавиться от недвижимости, приобретенной в 2012 году, и где он организовал шумное новоселье.
Известно, что жилая площадь "Белого облака" составляет 350 квадратных метров. В доме шесть спален и ванных комнат. Общая площадь земельного участка, на котором стоит вилла, - 1,03 гектара.
Как сообщалось ранее, в конце 2012 года Жерар Депардье, возмущенный планами правительства Франции увеличить "налог для богатых" до 75%, заявил о намерении отказаться от французского гражданства. Примерно в это время он купил дом в местечке Нешэн, расположенном во франкоговорящей валлонской коммуне Эстемпьюи.
Именно от этой недвижимости актёр и решил наконец-то избавиться.
Фото: iz.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|Россиянин Депардье заявил о желании получить турецкое подданство
Саранские приставы пытаются взыскать с Депардье налоги
|Депардье променял Саранск на Алжир
Россиянка подала в суд на Депардье за "изнасилование мозга"
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Что происходит на соседнем — турецком берегу? Турция легко вышла из прошлогоднего кризиса. Но до конца ли ликвидированы его последствия? Мнение эксперта.