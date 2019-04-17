Здание бизнес-школы в Университете Массачусетса построили по принципу домино

В кампусе Массачусетского технологического института построили круглое здание с фасадами, напоминающими падающие фишки домино, информирует РБК. Проект разработало американское архитектурное бюро BIG и Goody Clancy.

Сообщается, что в трехэтажном здании расположится инновационная бизнес-школа площадью 6,5 тыс. кв. м. Здесь появятся зона отдыха, коворкинги, кабинет декана, зал заседаний. Помимо этого, здесь будут расположены торговые площади.

Школа будет вмещать 150 преподавателей и 5 тыс. студентов. Необычное здание будет вплотную пристроено к учебному корпусу. Он был возведен в 1964 году.

Новое необычное здание всегда заполнено естественным светом, поскольку между толстыми медными колоннами расположены огромные окна. А благодаря обилию белого цвета в отделке интерьер бизнес-школы выглядит воздушным и легким.

Фото: BIG

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