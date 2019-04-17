Глава правительства Дмитрий Медведев считает возможным выработать модель, чтобы семьи могли использовать материнский капитал для строительства жилья на участках в садовых товариществах, пишет "Российская газета".
По словам премьер-министра, идея использовать средств материнского капитала для того, чтобы построить жилье на садовом участке находит у него полную поддержку.
"Мне кажется, это абсолютно правильно", - заявил Д.Медведев, выступая в Госдуме. Глава правительства уточнил, что к нему уже обращались с этим предложением в прошлом году.
Для реализации этой идеи нужно изменить соответствующие нормы и допустить такого рода расходование материнского капитала.
"Речь должна идти о капитальном строении. Если это так, то наши позиции на 100% совпадают", — подчеркнул премьер-министр.
Сейчас законодатели ищут возможности принять соответствующие поправки, чтобы семья могла использовать средства маткапитала для решения жилищного вопроса и построить себе дачу. В настоящее время закон это не допускает.
Фото: promdevelop.ru
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