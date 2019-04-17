Материнский капитал разрешат направить на строительство дач



Маткапитал разрешат тратить на строительство домов...

Глава правительства Дмитрий Медведев считает возможным выработать модель, чтобы семьи могли использовать материнский капитал для строительства жилья на участках в садовых товариществах, пишет "Российская газета".

По словам премьер-министра, идея использовать средств материнского капитала для того, чтобы построить жилье на садовом участке находит у него полную поддержку.

"Мне кажется, это абсолютно правильно", - заявил Д.Медведев, выступая в Госдуме. Глава правительства уточнил, что к нему уже обращались с этим предложением в прошлом году.

Для реализации этой идеи нужно изменить соответствующие нормы и допустить такого рода расходование материнского капитала.

"Речь должна идти о капитальном строении. Если это так, то наши позиции на 100% совпадают", — подчеркнул премьер-министр.

Сейчас законодатели ищут возможности принять соответствующие поправки, чтобы семья могла использовать средства маткапитала для решения жилищного вопроса и построить себе дачу. В настоящее время закон это не допускает.

Фото: promdevelop.ru

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