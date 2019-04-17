После пожара собор Парижской Богоматери закроют для посетителей, информирует "Интерфакс". Предположительно, доступ будет ограничен на пять-шесть лет. Сами же реставрационные работы продлятся, по разным оценкам, от 10-ти до 15-ти лет.
Напомним, что 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар. В результате обрушились крыша и шпиль. Французский президент Эмманюэль Макрон пообещал восстановить собор за пять лет. Однако французские реставраторы считают, что для восстановления памятника понадобится не менее 15-ти лет кропотливой работы.
В свою очередь настоятель Нотр-Дам Патрик Шове заявил, что собор будет закрыт на протяжении пяти-шести лет. Настоятель добавил, что пока неясно, где во время восстановления собора будут работать 67 сотрудников собора Парижской Богоматери.
Также отмечается, что работы по восстановлению собора Парижской Богоматери могут быть осложнены недостаточным числом имеющихся во Франции плотников, кровельщиков и каменщиков.
Фото: ria.ru
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