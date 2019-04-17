Тарифы на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) должны рассчитываться с учетом реально произведенного объема отходов, информирует "Интерфакс".
Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, население не должно переплачивать за услуги, связанные с переработкой твердых бытовых отходов. Все тарифы должны быть понятны и прозрачны.
Помимо этого льготы, существующие в некоторых регионах для незащищенных слоев, должны получить распространение и в других регионах Российской Федерации.
В настоящий момент решение о тарифе принимается регионами. Он зависит от количества членов семьи, или от площади, которую занимает та или иная семья. Ни тот, ни другой подход не могут считаться абсолютно справедливыми", — отметил Дмитрий Медведев.
Глава правительства подчеркнул необходимость перехода к тарифообразованию на основе реально произведенного объема мусора. Так, как это сделано во всем мире. И для этого нужно подготовиться технологически.
Напомним, что с 1 января 2019 года в Российской Федерации вводится новая система регулирования услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами.
Фото: biznes-prost.ru
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