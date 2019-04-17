Россия ведет с Францией переговоры о предоставлении узкоспециализированной помощи в восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери, информирует "Интерфакс".
Как заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, Россия обладает уникальными возможностями в плане реставрации культурных объектов.
"Мы находимся в переговорах с французской стороной. Нужны очень конкретные специалисты по очень конкретным видам работ", — отметила Ольга Голодец.
Сообщается также, что французский премьер Эдуард Филипп заявил о том, что власти Франции намерены организовать международный конкурс среди архитекторов для воссоздания шпиля Собора Парижской Богоматери.
Вопрос только в том, будут ли устанавливать абсолютно такой же шпиль, или же требуется шпиль, который по технологиям и духу соответствует современной эпохе.
Французский премьер заверил, что абсолютно все деньги, перечисленные из Франции и других стран, будут использованы именно в целях восстановление собора.
Фото: riafan. ru
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