На балансе города осталось всего около 9% жилья. Это менее 400 000 помещений, передает ТАСС. Остальная часть фонда приватизирована москвичами.
По данным департамента горимущества Москвы, более 90% жилой недвижимости приватизировано. В частности, в 2018 году заключили свыше 6 000 договоров о поступлении жилья в собственность жителей столичного мегаполиса.
В 2017-м, году соглашения о приватизации составили 18 500 единиц. Городские власти отмечают, что эта процедура бесплатная. Пройти ее можно в онлайн-режиме на правительственном сайте или в центрах госуслуг "Мои документы".
Отмечается, что приватизация жилья дает право использовать недвижимость в личных целях по собственному усмотрению. Например, для проживания, продажи или сдачи в аренду.
Как сообщалось ранее, право бесплатно приватизировать жилье несколько раз продлевалось. В итоге власти приняли решение сделать процедуру бессрочной. Решение вступило в действие в феврале 2017 года. Был скорректирован соответствующий закон, касающийся процедуры приватизации.
Фото: iz.ru
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