Право погасить ипотеку на 450 тыс. рублей получат семьи с третьим ребенком﻿

Правительство РФ разрабатывает изменения в законодательство о единовременных выплатах в размере 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного кредита при рождении третьего и последующих детей, передает ТАСС. Также власти увеличат господдержку неработающим родителям, которые воспитывают детей-инвалидов.



Многодетные семьи смогут выбирать участки под...

Сообщается, что о законодательных новеллах заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме. По его словам, существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей будет льготная ипотека по ставке 6% на покупку жилья на первичном рынке.

Помимо этого, государство погасит 450 тысяч рублей из суммы ипотечных кредитов семьям, в которых родится третий и последующие дети. "Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство. Надеюсь, что и коллеги депутаты тоже в этом активно поучаствуют", — подчеркнул премьер-министр.

Также увеличена господдержка неработающим родителям, воспитывающим детей-инвалидов. ‪С 1 июля этого года выплаты им вырастут почти в два раза.

Фото: tvc.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Многодетным семьям добавят льгот на покупку жилья и создание ферм﻿

Многодетным выплатят 450 тыс. рублей за ипотеку задним числом﻿