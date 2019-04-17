Правительство РФ разрабатывает изменения в законодательство о единовременных выплатах в размере 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного кредита при рождении третьего и последующих детей, передает ТАСС. Также власти увеличат господдержку неработающим родителям, которые воспитывают детей-инвалидов.
Сообщается, что о законодательных новеллах заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме. По его словам, существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей будет льготная ипотека по ставке 6% на покупку жилья на первичном рынке.
Помимо этого, государство погасит 450 тысяч рублей из суммы ипотечных кредитов семьям, в которых родится третий и последующие дети. "Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство. Надеюсь, что и коллеги депутаты тоже в этом активно поучаствуют", — подчеркнул премьер-министр.
Также увеличена господдержка неработающим родителям, воспитывающим детей-инвалидов. С 1 июля этого года выплаты им вырастут почти в два раза.
Фото: tvc.ru
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