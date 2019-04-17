Коммунарская линия метро разгрузит дороги на юго-западе столицы

Строительство Коммунарской линии метро позволит предотвратить серьезные транспортные затруднения на юго-западе Москвы, информирует "Интерфакс".



Коммунарскую линию метро построят через пять лет / Новости от 07.11.2018 11:04

По оценкам экспертов, в ближайшем будущем пассажиропоток на юге и юго-западе столичного мегаполиса может вырасти до полумиллиона человек ежедневно.

По мнению советника РААСН Игоря Бахирева, такая ситуация может спровоцировать огромные дорожные пробки в ЮЗАО и создать крайне сложные условия движения как для общественного, так и для личного транспорта.

Благодаря строительству Коммунарской линии разгрузятся южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий, отметил Игорь Бахирев.

По прогнозам аналитиков, улучшится ситуация на всех дорогах на юго-западе Москвы. Их загрузка уменьшится ориентировочно на 15-20% за счёт того, что часть автомобилистов пересядет на городской общественный транспорт.

Также за счет перераспределения пассажиропотока снизится нагрузка на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии, которой также пользуется часть жителей присоединенных территорий.

Фото: versiya. info

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