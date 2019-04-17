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Спрос на вторичное жилье в столице резко упал - эксперты

Недвижимость

Активность покупателей на вторичном рынке жилья в Москве снизилась по итогам марта текущего года на 20% по сравнению с мартом 2018 года, говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость". Первый месяц весны уступил также февралю.


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Как отмечают эксперты, количество авансов в сегменте сократилось на 20% из-за снижения покупательской активности после ее всплеска осенью прошлого года и начала роста ипотечных ставок.

В частности, доля продаж с привлечением кредита, в 2018-м достигшая максимального уровня - 42,4%, в марте снизилась до 35,7%.

Аналитики отмечают, что соотношение лотов с адекватными ценами и завышенными составляет 50/50. Два года назад лишь 20% собственников выставляли жилье на продажу по его реальной стоимости. Это против 80% владельцев, которые явно переоценивали выставленное на продажу вторичное жилье.

Также в условиях более адекватного ценообразования в сегменте вторичного жилья столицы за год существенно сократилась доля продаж с дисконтом. В частности, с 84% в марте 2018-го до 68% в феврале и марте текущего года.

Фото: estate.pravda.ru

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