Активность покупателей на вторичном рынке жилья в Москве снизилась по итогам марта текущего года на 20% по сравнению с мартом 2018 года, говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость". Первый месяц весны уступил также февралю.
Как отмечают эксперты, количество авансов в сегменте сократилось на 20% из-за снижения покупательской активности после ее всплеска осенью прошлого года и начала роста ипотечных ставок.
В частности, доля продаж с привлечением кредита, в 2018-м достигшая максимального уровня - 42,4%, в марте снизилась до 35,7%.
Аналитики отмечают, что соотношение лотов с адекватными ценами и завышенными составляет 50/50. Два года назад лишь 20% собственников выставляли жилье на продажу по его реальной стоимости. Это против 80% владельцев, которые явно переоценивали выставленное на продажу вторичное жилье.
Также в условиях более адекватного ценообразования в сегменте вторичного жилья столицы за год существенно сократилась доля продаж с дисконтом. В частности, с 84% в марте 2018-го до 68% в феврале и марте текущего года.
Фото: estate.pravda.ru
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