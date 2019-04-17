Собор Парижской Богоматери будет восстановлен за пять лет — Макрон

Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет, информирует "Интерфакс" со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона.



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Сообщается, что в телеобращении к гражданам Франции президент страны Эмманюэль Макрон высказался за то, чтобы Собор Парижской Богоматери был восстановлен за пять лет.

"Я уверен, что это нам по силам", -заявил Эмманюэль Макрон. Он добавил также, что здание собор после реставрации должно стать "еще более красивым, чем прежде".

Как сообщалось ранее, эксперты давали менее оптимистичные прогнозы по поводу возможной продолжительности реставрационных работ после такого серьёзного пожара. По предварительным оценкам специалистов, восстановление Нотр-Дама может занять от 10-ти до 15-ти лет, учитывая серьезную и кропотливую работу, которую предстоит провести.

Напомним, что сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Возгорание началось на строительных лесах, возведенных над крышей собора, где проводилась реставрация. Собору нанесён значительный ущерб. Шпиль здания обрушился. Практически полностью разрушена крыша.

Нотр-Дам находится в центре Парижа. Собор является символом французской столицы. Он возводился в период с 1163 по 1345 годы по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли.

Фото: ria.ru

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