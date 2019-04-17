Госдума рассматривает законопроект о "всероссийской реновации" жилья

Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Государственную думу законопроект о реновации жилья по всей Российской Федерации. Авторы законопроекта ссылаются на опыт реновации жилья в Москве, который показал, что для такого масштабного проекта необходима специальная законодательная база.
"У нас уже есть опыт реновации в российской столице, который можно применить при реновации жилья по всей России. Разумеется, у российских регионов нет такого финансового обеспечения. Помимо этого, некоторые положения по обновлению жилищного фонда могут противоречить действующему законодательству. Поэтому нужна особая законодательная база", — говорится в пояснительной записке.
Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга предлагают предусмотреть возможность выделения средств на реновацию не только из госбюджета. Эта инициатива предполагает создание инвестиционных программ для частных лиц и бизнеса. Также авторы предлагают исключить из перечня реновации дома, которые попадают в программу капитального ремонта.
Ранее подобный законопроект уже обсуждался в Госдуме в ноябре 2018 года. Тогда на реновацию согласились около пяти российских регионов. Остальные заявили, что коммунальные сети, дороги и другая инфраструктура не выдержит нагрузки проекта реновации. Также депутаты ссылались на нехватку средств для обновления жилого фонда.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что переселенцы проекта реновации могут выбрать себе жилье в другом районе по своему желанию. Городская программа реновации гарантирует всем ее участникам переезд в квартиры в районе их проживания. Без согласия собственника переселение в другие районы исключено.
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