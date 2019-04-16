На достройку очистных сооружений Севастополя направлено 2,9 млрд рублей

Окончательно решен вопрос с финансированием строительства в Севастополе канализационно-очистных сооружений (КОС) "Южные", информирует "Интерфакс".



Путь воды 2. Канализационные Очистные Сооружения

Российское правительство решило поддержать предложение властей Севастополя, включив в федеральную целевую программу (ФЦП) средства на достройку канализационно-очистных сооружений (КОС) "Южные" в размере 2,9 млрд рублей.

Сообщается, что строительство КОС в рамках федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова возобновится до конца года.

Помимо этого, по словам губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, продолжится взыскание задолженности с компании-подрядчика "Биотехпрогресс" и банка-гаранта, которые не выполнили своих обязательства по исполнению предыдущих работ.

Всего планируется строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений общей производительностью 170 тыс. кубометров в сутки. Основная часть этого объема приходится на очистные сооружения "Южные". Это 125 тыс. кубометров. Они должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы, отмечается в сообщении.

Фото: news.sevas.com

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