Власти Москвы стали закрывать хостелы в жилых домах﻿

С начала года в Москве закрылись 40 хостелов, информирует "Интерфакс". Причем один из них был популярен у туристов и побеждал в различных рейтингах.



Власти Москвы хотят избавиться от хостелов

По словам депутата Госдумы Сергея Пахомова, стоимость квартир в подъездах, где работают хостелы, падает на 10-20%.

"Хостелы и сегодня запрещены в жилых домах. Они пачками закрываются. Почти 40 хостелов в Москве было закрыто с начала года. Почему они работали? Не было однозначного запрета — теперь есть", - подчеркнул народный избранник.

Отмечается также, что хостелы закрывались из-за нарушения санитарных норм и правил.

Как сообщалось ранее, Закон "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации" вступит в силу 1 октября 2019 года. В Жилищный кодекс вносится поправка, в соответствии с которой для предоставления гостиничных услуг жилье в многоквартирном доме использоваться не может.

Таким образом, это требование влечет запрет на размещение хостелов в многоквартирных домах. Сейчас в многоквартирном доме нежилым помещением может быть признана только квартира на первом этаже жилого дома.

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