Рейтинг роста цен на "вторичку" возглавили Владивосток, Хабаровск и Благовещенск

Региональные центры Дальневосточного федерального округа Владивосток, Хабаровск и Благовещенск возглавили рейтинг крупных городов с наиболее высокими темпами роста цен на вторичное жилье, информирует ТАСС.



В России подорожало вторичное жилье: покупать или повременить? / Новости от 18.02.2019 14:30

Сообщается, что за год средняя цена на вторичном рынке этих городов выросла на почти 15%. По данным аналитиков, во Владивостоке средняя цена на готовые квартиры составила 120,4 тыс. за кв. м. В Хабаровске — 80,9 тыс. за кв. м. В Благовещенске — 68,1 тыс. за кв. м.

В рейтинг городов-миллионников с самым большим ростом цен на вторичное жилье также вошли Ставрополь, Курск, Казань, Иркутск, Уфа, Пенза и Краснодар.

Средний чек вторичной квартиры в крупных городах России увеличился на 8% за I квартал 2019 года по сравнению с прошлым годом.

В Москве рост цен составил 11%. В Северной столице квартиры на вторичном рынке жилья подорожали в среднем на 6%.

Что касается новостроек, то здесь в лидерах по росту цен на жилье среди регионов оказались Татарстан (6,6%), Ставропольский край (5,6%) и Сахалинская область (5,5%).

Фото: zrpress. ru

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