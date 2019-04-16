Региональные центры Дальневосточного федерального округа Владивосток, Хабаровск и Благовещенск возглавили рейтинг крупных городов с наиболее высокими темпами роста цен на вторичное жилье, информирует ТАСС.
Сообщается, что за год средняя цена на вторичном рынке этих городов выросла на почти 15%. По данным аналитиков, во Владивостоке средняя цена на готовые квартиры составила 120,4 тыс. за кв. м. В Хабаровске — 80,9 тыс. за кв. м. В Благовещенске — 68,1 тыс. за кв. м.
В рейтинг городов-миллионников с самым большим ростом цен на вторичное жилье также вошли Ставрополь, Курск, Казань, Иркутск, Уфа, Пенза и Краснодар.
Средний чек вторичной квартиры в крупных городах России увеличился на 8% за I квартал 2019 года по сравнению с прошлым годом.
В Москве рост цен составил 11%. В Северной столице квартиры на вторичном рынке жилья подорожали в среднем на 6%.
Что касается новостроек, то здесь в лидерах по росту цен на жилье среди регионов оказались Татарстан (6,6%), Ставропольский край (5,6%) и Сахалинская область (5,5%).
Фото: zrpress. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Столичный регион удерживает лидерство по ценам на вторичное жилье в России
Вторичное жилье в России подорожало за год на 10%
Вторичное жилье в России перестало дорожать — эксперты
|Москвичей ожидает дефицит вторичного жилья — прогноз
Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, уверен Игорь Романенко, не намерен "сдавать" Донбасс Украине.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Как повлияет заявление Трампа о Голанских высотах на развитие событий на Ближнем Востоке? Как поведет себя Израиль и как он должен себя повести? Об этом "Правде.Ру" рассказал заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии и бывший начальник управления международных связей аппарата Совфеда Андрей Бакланов.