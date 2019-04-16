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Звезда мирового тенниса Серена Уильямс продала свой дом со скидкой $4 млн

Недвижимость

37-летняя теннисистка Серена Уильямс распрощалась со своим особняком в Лос-Анджелесе, информирует РБК. Роскошное жилище удалось продать только спустя полтора года после того, как его выставили на рынок недвижимости. Причем со скидкой в $4 млн.


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Сообщается, что особняк с шестью спальнями в районе Бель-Эйр был продан за 8,1 миллион долларов. Это на два миллиона выше его изначальной стоимости.

После того, как там пожила звезда мирового тенниса, ценность дома повысилась. Сначала Серена просила 12 миллионов. Но процесс продажи слишком затянулся. Пришлось пойти на весомый дисконт

Покупателю коттеджа досталось роскошное жилье с семью ванными комнатами, просторной кухней и гостиной с панорамными окнами.

Сады на территории занимают почти три акра земли. В доме есть большой бассейн и личная лагуна с живой изгородью в виде деревьев и кустов.

В этом доме Серена Уильямс прожила 13 лет. Но дом спортсменка использовала в основном для отпуска. У теннисистки есть еще один особняк в Лос-Анджелесе.

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Темы теннис продажа уильямс недвижимость квартира купить жилье дом. коттедж
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