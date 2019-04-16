Севастопольский аэропорт "Бельбек" будет обслуживать только деловые рейсы

Севастопольский аэропорт "Бельбек" после реконструкции будет обслуживать только рейсы деловой авиации, информирует "Интерфакс".



Новая взлетная полоса построена на авиабазе Бельбек в Крыму / Новости от 22.11.2018 13:27

По словам гендиректора "Международного аэропорта "Симферополь" Евгения Плаксина, гражданский терминал будет сосредоточен на своей цели. В перспективе "Бельбек" будет более привлекателен по направлению развития деловой авиации и сопутствующих бизнесов. Утвержден и подписан всеми сторонами генплан развития комплекса.

"Сейчас начаты проектно-изыскательные работы по проектированию плоскостных сооружений. Проект готов, техническое задание готово", — отметил чиновник.

Напомним, что аэропорт "Бельбек" построен в 1941 году как военный аэродром. В 1980-х годах его стали использовать для приема правительственных самолетов.

Согласно распоряжению правительства РФ, в 2018 году "Бельбек" стал филиалом АО "Международный аэропорт "Симферополь".

Минобороны в ноябре 2018 года заявило о завершении реконструкции взлетно-посадочной полосы длиной 3,45 км в "Бельбеке", которая стала полосой двойного назначения — для военных и гражданских самолетов.

Фото: voicesevas.ru

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