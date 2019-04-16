Севастопольский аэропорт "Бельбек" после реконструкции будет обслуживать только рейсы деловой авиации, информирует "Интерфакс".
По словам гендиректора "Международного аэропорта "Симферополь" Евгения Плаксина, гражданский терминал будет сосредоточен на своей цели. В перспективе "Бельбек" будет более привлекателен по направлению развития деловой авиации и сопутствующих бизнесов. Утвержден и подписан всеми сторонами генплан развития комплекса.
"Сейчас начаты проектно-изыскательные работы по проектированию плоскостных сооружений. Проект готов, техническое задание готово", — отметил чиновник.
Напомним, что аэропорт "Бельбек" построен в 1941 году как военный аэродром. В 1980-х годах его стали использовать для приема правительственных самолетов.
Согласно распоряжению правительства РФ, в 2018 году "Бельбек" стал филиалом АО "Международный аэропорт "Симферополь".
Минобороны в ноябре 2018 года заявило о завершении реконструкции взлетно-посадочной полосы длиной 3,45 км в "Бельбеке", которая стала полосой двойного назначения — для военных и гражданских самолетов.
Фото: voicesevas.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Аэропорт "Бельбек" не будут расширять из-за близости Симферополя
Возле севастопольского аэропорта Бельбек произошло вооруженное столкновение
|В Крыму обновили военный аэродром Бельбек
|Черноморский флот опроверг информацию об участии своих военных в блокировке "Бельбека"
Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, уверен Игорь Романенко, не намерен "сдавать" Донбасс Украине.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Как повлияет заявление Трампа о Голанских высотах на развитие событий на Ближнем Востоке? Как поведет себя Израиль и как он должен себя повести? Об этом "Правде.Ру" рассказал заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии и бывший начальник управления международных связей аппарата Совфеда Андрей Бакланов.