Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке возмещения ущерба за утраченное в результате жилье с использованием механизма добровольного страхования, информирует ТАСС.
Сообщается, что минимальный объем обязательств страховщика по риску утраты жилья в результате ЧС устанавливается в предельных значениях страховой суммы от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.
Размер минимального объема обязательств страховщика будет единым ко всем жилым помещениям в регионе. В ином случае он будет дифференцироваться для жилых помещений, расположенных на территориях отдельных муниципальных образований каждого региона.
Помимо этого, постановлением утверждены правила расчета максимального размера ущерба по риску. В том числе включая страховое возмещение и помощь за счет бюджетных средств.
Размер ущерба будет определяться исходя из общей площади жилья и средней стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в субъекте Федерации.
Как сообщалось ранее, страховщики ранее назвали главные риски для квартир граждан России. В их число вошли заливы водой, пожары, взрывы бытового газа и удары молнии.
Фото: 123ru.net
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