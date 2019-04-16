Собственникам жилья увеличили сумму возмещения ущерба в результате ЧС

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке возмещения ущерба за утраченное в результате жилье с использованием механизма добровольного страхования, информирует ТАСС.



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Сообщается, что минимальный объем обязательств страховщика по риску утраты жилья в результате ЧС устанавливается в предельных значениях страховой суммы от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Размер минимального объема обязательств страховщика будет единым ко всем жилым помещениям в регионе. В ином случае он будет дифференцироваться для жилых помещений, расположенных на территориях отдельных муниципальных образований каждого региона.

Помимо этого, постановлением утверждены правила расчета максимального размера ущерба по риску. В том числе включая страховое возмещение и помощь за счет бюджетных средств.

Размер ущерба будет определяться исходя из общей площади жилья и средней стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в субъекте Федерации.

Как сообщалось ранее, страховщики ранее назвали главные риски для квартир граждан России. В их число вошли заливы водой, пожары, взрывы бытового газа и удары молнии.

Фото: 123ru.net

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